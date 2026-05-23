Преди минути пред сградата на ОДМВР-Пловдив министър Иван Демерджиев направи изявление по повод акция на ГДБОП, при която е задържан Васил Михайлов, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Ето и акцентите от изявлението

Очевидно не е работено активно по издирването му. Обещахме справедливост и тя ще бъде неизбежна - за всички, които дръзнат да нарушат закона. Разбрахме кои са хората, които са му помагали - там има интересни имена. Скоро ще кажем кои са те. Някои от тях са свързани с институции, други са криминално проявени лица. В момента би трябвало да се намира в затвора. Укриваше се доста професионално, което ни затрудни. Сменяше и градовете, обясни Иван Демерджиев.

Кой е Васил Михайлов

Васил Бисеров Михайлов, известен с прозвището си "прокурорският син“, е син на бившия заместник окръжен прокурор на град Перник, Бисер Михайлов. Васил Михайлов е бивш национален състезател на България по таекуондо. Бронзов медалист на Европейското първенство в Италия "Римини 2019“ и пет пъти национален шампион на България по кикбокс и таекуондо. Разследван е за причиняване на средни и тежки телесни повреди и лихварство.

На 11 април 2023 г., в Бургаския районен съд Васил Михайлов се признава за виновен в извършване на престъпление за това, че на 31 август 2021 г. в град Созопол, на алея между дискотека "Мистери“ и бар "Джак“, като нанесъл удар с юмрук в областта на лицето, на П. К. Г. от град С., умишлено му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в деформация на носа с тотална реконструкция на носа, което причинило на пострадалия постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, с възстановителен период повече от тридесет дни при обичаен ход на оздравителния процес – престъпление по чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

В началото на февруари 2026 година Софийският градски съд постанови ефективно наказание "лишаване от свобода" за подсъдимия Васил Михайлов, след като отмени постановената от първата инстанция условна присъда по дело за отправена закана с убийство срещу бившата му партньорка, показва справка на сайта на съда.

Решението е постановено на 21 януари 2026 г. от XVII въззивен наказателен състав на Софийския градски съд, който разгледа делото като втора инстанция след обжалване на присъдата на Софийския районен съд.

Първоначално районният съд е признал подсъдимия за виновен, че на 28 октомври 2022 г. в Перник е отправил закана с убийство, придружена с физическо насилие, но е наложил една година лишаване от свобода с отложено изтърпяване, тоест условна присъда.

След протест на прокуратурата и жалби от страна на пострадалата, въззивният съд е извършил цялостна проверка на делото и е приел, че наложеното наказание не постига целите на закона, като е изменил крайния резултат.

Coфийcĸият гpaдcĸи cъд е определил Михайлов да излежи ефективна присъда година и осем месеца за закана за убийство към бившата си приятелка Боряна Рангелова, като е отменил отлагането на изтърпяването, постановено от първата инстанция. Така наказанието следва да бъде изтърпяно ефективно.

Михайлов се издирва от юни 2025 г.