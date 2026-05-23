В изпълнение на своите контролни функции по Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците, екипи на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) в няколко поредни дни извършиха планови проверки във всички населени места на територията на община Асеновград.

Целта беше да се установи дали са изпълнени дадените от директора на екоинспекцията задължителни предписания, свързани с предприемане на незабавни действия за опазване на чистотата и предотвратяване на замърсявания с отпадъци, съобщиха от РИОСВ Пловдив за Plovdiv24.bg.

Проверките обхванаха ключови и чувствителни зони на територията на общината, включително входно-изходни пътни артерии, гробищни паркове, бивши нерегламентирани сметища, закрити със заповед на РИОСВ през 2009 г., речни легла и дерета, както и участъци от републиканската пътна мрежа.

При извършените обходи е отчетено, че в редица от традиционно проблемните точки, включително такива, за които регулярно в екоинспекцията са получавани сигнали от граждани, е извършена значителна почистваща и организационна работа. Особено положително впечатление прави подобреното състояние в района на гробищния парк и пространствата около Пречиствателната станция за отпадъчни води край гр. Асеновград.

Съгласно Закона за управление на отпадъците кметовете на общини имат ключово задължение да организират поддържането на чистотата на териториите, да предотвратяват образуването на нерегламентирани замърсявания и да осигуряват тяхното своевременно почистване и контрол. В тази връзка РИОСВ – Пловдив изразява удовлетворение от постигнатия напредък и призовава за продължаване на усилията в същата посока.

Същевременно институцията отправя апел към гражданите да пазят вече почистените терени и да не допускат повторно замърсяване, като спазват правилата за управление на отпадъците и проявяват отговорно отношение към околната среда. Чистата среда е резултат от съвместни усилия – на институциите, местната власт и всеки един гражданин.