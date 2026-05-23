Пловдив ще се превърне в сцена на мащабната инициатива "Европейска нощ на музеите“ на 23 май 2026 г., като отвори вратите на своите културни институции в необичайни часове за диалог и вдъхновение. Под наднационалната тема "Бъдещето на музеите в бързо променящите се общности“, местните галерии и музеи предлагат богата програма от изложби, концерти и творчески ателиета с вход свободен, съобщиха за Plovdiv24.bg от община Пловдив.

Инициативата обединява хиляди институции в над 30 държави под патронажа на ЮНЕСКО и Съвета на Европа.

Интерактивни занимания за най-малките в Археологическия музей

Регионалният археологически музей (РАМ) ще посреща посетители с обновена постоянна експозиция и изложбата "Жената през хилядолетията“. Специален акцент е творческата работилница "Музей на бъдещето – Капсула на времето“, където децата ще рисуват предмети, които искат да съхранят за поколенията след 100 години. Входът за експозициите е свободен от 18:00 до 22:00 часа.

Музика и история в РИМ и Природонаучния музей

Регионалният исторически музей (РИМ) организира концерт на Вокален ансамбъл "Капела Арте“ в зала "Съединение“ от 19:00 часа под надслов "Славянството в музиката“. Междувременно Природонаучният музей (РПНМ) ще радва гостите си с лъва Лео пред сградата, като входът за основната експозиция е безплатен след 17:00 часа. Посетителите трябва да имат предвид, че достъпът до Планетариума и зала "Пеперуди“ остава платен.

Рок, фънк и хиляди ютии в Стария град

Културният живот в Стария град ще бъде концентриран в няколко ключови обекта:

- ОИ "Старинен Пловдив“: Концерт на Stanley Stonks от 19:30 часа в двора на експозиция "Златю Бояджиев“ с микс от рок, фънк и блус.

- Етнографски музей (РЕМ): Празнична програма в Куюмджиевата къща и достъп до уникалната експозиция "Светът на ютията“ с над 1200 експоната.

Изкуство и келтска арфа в Градската художествена галерия

Градската художествена галерия (ГХГ) предлага свободен достъп до всички свои обекти от 18:00 до 22:00 часа. Сред акцентите са:

Изложбата "Фото Академика“ 2026 и разговор с кураторите на ул. "Княз Александър I“.

Концерт с келтска арфа на Нона Матева в Постоянната експозиция на ул. "Съборна“ от 19:30 часа.

Пролетната изложба "Цветове“ в зала "2019“ и рисунки от колекция "Христо Чиплаков“ в галерия "Капана“.

Тазгодишното издание на "Европейска нощ на музеите“ в Пловдив отново доказва способността на културното наследство да бъде мост между поколенията в динамичния 21-ви век.