За поредна година в Пловдив ще се проведе кампанията "Книги за смет". Инициативата ще се проведе на пл. "Централен" до Военния клуб днес, 23 май 2026 г., от 10 до 13 ч. Община Пловдив е дългогодишен домакин на инициативата, съобщиха за Plovdiv24.bg от институцията.

Продължава поредицата "Кирилицата - Буквите, които ни свързват", в която буквите на кирилицата са титулни в заглавията на всяко издание. Така участниците имат възможност да колекционират и съберат цялата азбука през годините. Новите попълнения тази година включват букви:

-"И" – "Истории от българските земи" – притчи и приказки от българския фолклор;

-"Й" – "Йо-хо-хо: сказания от Севера" – легенди от северните страни;

-"М" – "Макс и Мориц" - весела история в стихове от Вилхелм Буш;

-"Л" – "Лешникотрошачката" - класическата версия на вечната приказка от Е.Т.А Хофман.

Всеки, който донесе поне 1 килограм годна за рециклиране пластмаса, ще получи безплатна книга. По този начин ще има възможност да обогати личната си библиотека и в същото време да помогне за опазването на природата, като се включи в създаването на по-чиста и устойчива среда за живот. Всеки участник има право на една книга, независимо от количеството предадени отпадъци.

Дирекция "Опазване на околната среда" към Община Пловдив приканва всички желаещи да се включат в кампанията и заедно да обединим усилията за една по-чиста, зелена и устойчива община.