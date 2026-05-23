В 11 часа днес пред сградата на ОДМВР-Пловдив министър Иван Демерджиев ще направи изявление по повод акция на ГДБОП, при която е задържан укривал се от закона млад мъж. Това съобщиха преди минути от пресцентъра на полицията в града под тепетата, без да уточнят за кой точно случай става дума, но със сигурност можем да предположим, че се касае за задържания прокурорски син Васил Михайлов.

Издирваният беглец бе локализиран късно снощи в столичния квартал "Свобода". Михайлов ще бъде приведен в затвора за изтърпяване на влязла в сила ефективна присъда от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода.

Променена външност и укриване с чужда помощ

По време на официален брифинг директорът на ГДБОП Мартин Златков поясни, че акцията по локализирането на Михайлов е продължила повече от два месеца. Операцията е включвала сложни и опасни оперативно-издирвателни мероприятия.

Васил Михайлов е променил външния си вид и е пуснал дълга коса и брада, което го прави трудно разпознаваем дори за близки познати. По данни на ГДБОП той е ползвал организирана мрежа от помощници, за да сменя адресите си и да се укрива.

Предстоящи процедури и следващи присъди

След задържането на Михайлов предстои провеждането на разпит, след което той ще бъде конвоиран директно към правосъдните органи за излежаване на първоначалното си наказание. Прокуратурата обяви, че ще продължи активни действия и по останалите производства срещу него:

Софийският районен съд вече е постановил друго наказание от 4 години лишаване от свобода, което в момента е в съдебна фаза. Срещу пернишкия прокурорски син се водят още няколко висящи досъдебни производства.