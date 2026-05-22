Тази вечер служители на задържаха прокурорския син Васил Михайлов. Издирваният беглец е локализиран късно вечерта на 22 май 2026 г. в столичния квартал "Свобода". Михайлов ще бъде приведен в затвора за изтърпяване на влязла в сила ефективна присъда от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, информира Plovdiv24.bg.

Променена външност и укриване с чужда помощ

По време на официален брифинг директорът на ГДБОП Мартин Златков поясни, че акцията по локализирането на Михайлов е продължила повече от два месеца. Операцията е включвала сложни и опасни оперативно-издирвателни мероприятия.

Васил Михайлов е променил външния си вид и е пуснал дълга коса и брада, което го прави трудно разпознаваем дори за близки познати. По данни на ГДБОП той е ползвал организирана мрежа от помощници, за да сменя адресите си и да се укрива.

Примката се затегна. Белезниците щракнаха, потвърди успешния край на операцията Георги Кандев.

Предстоящи процедури и следващи присъди

След задържането на Михайлов предстои провеждането на разпит, след което той ще бъде конвоиран директно към правосъдните органи за излежаване на първоначалното си наказание. Прокуратурата обяви, че ще продължи активни действия и по останалите производства срещу него: