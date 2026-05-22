Серията от тежки пътни инциденти в района на тунел "Траянови врата" на АМ "Тракия" продължава. В рамките на днешния петъчен следобед това е поредното произшествие, което застрашава сигурността на пътуващите и усложнява ситуацията по магистралата. При най-новия инцидент в платното в посока София, непосредствено след изхода на тунела, микробус е изгубил контрол, излязъл е от пътя и се е преобърнал по таван в канавката, информира Plovdiv24.bg.

Хронология на инцидентите в района днес

Днешният ден се превърна в истинско изпитание за шофьорите по АМ "Тракия“, след като в рамките на няколко часа в същия критичен участък около тунела има няколко инцидента. Припомняме, че камион се завъртя преди тунел "Траянови врата" в посока Пловдив, а заради произшествието опашката от автомобили достигна над 15 км, а около 16:00 ч. стана ясно, че тирът е изтеглен от платното. В същото време в района е имало още две катастрофи.

По първоначална информация няма загинали или тежко пострадали граждани.

Трафикът отново е затруднен

Служители на МВР регулират движението на място, за да предотвратят пълно парализиране на трафика към столицата. За момента магистралата остава отворена за преминаване с ниска скорост, но от АПИ напомнят на водачите, че могат да използват утвърдения за деня алтернативен обходен маршрут:

Отбиване на движението : при пътен въсел "Мирово"

: при пътен въсел "Мирово" Преминаване по главен път : Костенец – Белово – Пазарджик

: Костенец – Белово – Пазарджик Включване обратно на АМ "Тракия" след критичния участък.

В момента екип на Пътна помощ изтегля микробуса от канавката, което може да наложи временно затваряне на активните ленти.