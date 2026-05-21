Разследването около смъртта на 35-годишен мъж в Природен парк "Витоша“ продължава, като основната работна версия към момента е, че става дума за нападение от мечка. Официално потвърждение обаче все още няма – очакват се съдебно-медицинските експертизи, които трябва да установят точната причина за смъртта.

По данни от разследването в района на хижа "Рудничар“, където е открито тялото, са намерени следи, за които се предполага, че са от мечка, както и от малко мече. Освен това в близост са открити екскременти, които също се изследват.

Според информация от Министерството на околната среда и водите, в районите на Витоша, Плана и Верила се срещат приблизително около 20 кафяви мечки.

Паралелно с инцидента на Витоша, в последните седмици се наблюдава увеличена поява на мечки в различни части на България, включително Благоевградска област. Жители на Хаджидимовско и околните села съобщават за редовни срещи с животни в близост до населени места, пчелини и вилни зони.

Местните власти и ловни дружинки също потвърждават, че мечките все по-често навлизат в обитаеми райони, вероятно в търсене на храна.

По думите на представители на местната власт в село Копривлен, мечки с малки са наблюдавани още от есента на миналата година. Жителите изразяват притеснение от постоянното присъствие на животните в близост до населени места.

От ловно-рибарските организации в Благоевград също съобщават за случаи на мечки, които достигат до хранилки и се задържат в непосредствена близост до селата.

Според специалисти по дивата природа, мечките обикновено се приближават до хората в търсене на храна или когато защитават малките си или територията си. Това увеличава риска от непредвидими срещи, особено в райони с активен туристически поток.

Експертите съветват при евентуална среща с мечка да се запази спокойствие, да не се бяга и да не се правят резки движения. Важно е човек бавно да се отдалечи, без да провокира животното, особено ако е с малки.

Също така се препоръчва туристите да бъдат внимателни в планински райони, да избягват слушалки и да остават нащрек за звуци от околната среда.