Зловещо находка в природен парк "Витоша“ вдигна на крак столичната полиция. Тяло на мъж в туристически дрехи е намерено в непосредствена близост до хижа "Рудничар“.

По първоначална информация гледката е била потресаваща, тъй като половината от лицето на починалия е изцяло обезобразено.

Текат огледи на мястото на инцидента

Районът около хижа "Рудничар“ незабавно е отцепен от полицията. На мястото са изпратени криминалисти, съдебни медици и експерти, които извършват детайлни огледи за събиране на следи и веществени доказателства. Предстои да бъде извършена аутопсия, която да установи точната причина за смъртта, както и времето, в което е настъпила тя.

От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) официално потвърдиха за тежкия инцидент пред Nova. По случая вече е заведено досъдебно производство, под надзора на прокуратурата. Предстои да бъде установена и самоличността на мъжа.