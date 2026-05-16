Прокуратурата повдигна обвинения на четирима души, участвали в престъпна схема за имотни измами, след като полицията проведе специализирана операция в четвъртък. Към момента разследващите органи продължават разпитите на множество свидетели и потърпевши лица, за да установят пълния мащаб на престъпната дейност.

При извършените обиски на жилища, офиси и автомобили полицейските служители са открили документация и оригинални нотариални актове, свързани с подготвянето на нови измами. Сред събраните доказателства се откроява фрапираща сделка, при която апартамент е бил прехвърлен срещу скромната сума от едва 1000 евро.

Подробности за престъпната схема

Организаторите на престъпната мрежа са действали по нова и строго определена схема. Те набелязвали необитаеми имоти, чиито собственици са починали наскоро, след което организирали лъжесвидетелстване пред нотариус. За целта се използвали така наречените свидетели, които декларирали пред длъжностното лице, че определен човек – в ролята на "бушон“, е владял въпросния имот за необходимия период от време. Въз основа на тези фалшиви твърдения нотариусът заверявал констативен нотариален акт. По този начин поставеното лице ставало формален собственик на жилището, а впоследствие се пристъпвало към последваща препродажба на нищо неподозиращ, добросъвестен купувач. По този начин извършителите считали имота за окончателно "прибран“ и готов за реализация на пазара.

Арестите

Сред задържаните при операцията лица е нотариус с отнети права, като според наличните данни вероятно става въпрос за Борис Янков. Заедно с него е арестуван и неговият съучастник Георги Янев, известен с прякора Джеймса, който има множество криминални прояви и демонстрира съмнително имотно състояние. При претърсването в дома на нелегалния нотариус са открити нотариални актове, за които се предполага, че са откраднати от архива на бившия нотариат. До момента официални обвинения са повдигнати общо на четири лица.

Разкрития

Разследването е установило и конкретен случай в столичното предградие ж.к. "Люлин“. В продължение на няколко месеца измамниците са успели да заблудят гражданин в уязвимо социално положение да им прехвърли собствения си апартамент. В замяна на имота на потърпевшия е била обещана сумата от 20 000 евро, пише Bulgaria On Air.

По повод на разкритата престъпна дейност бившият вътрешен министър Иван Демерджиев коментира, че става въпрос за сериозна и отлично организирана престъпна мрежа. От Министерството на вътрешните работи апелират към гражданите да бъдат бдителни и своевременно да подават сигнали при всякакви съмнения за сходни злоупотреби с недвижима собственост.