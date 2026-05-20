Служители от РУ-Септември задържаха мъж заради случай на домашно насилие. В РУ-Септември бил получен сигнал, че млада жена от село Злокучене е станала жертва на домашно насилие.

В нейната къща в селото тя живеела на семейни начала с 23-годишен жител на пазарджишкото село Братаница. След скандал той нанесъл побой над жертвата си.

С тези си действия мъжът причинил лека телесна повреда в условията на домашно насилие. Той е задържан в ареста на РУ-Септември, а по случая е образувана преписка, съобщиха от полицията за Plovdiv24.bg.