Откриха мъртъв издирвания 56-годишен Силви Тахиров от маданското село Средногорци. Той беше в неизвестност от 16 май. Малко преди 11:00 часа днес мъжът е бил открит от криминалистите в близост до коритото на реката край селото, в района на мотоболното игрище, съобщи за Plovdiv24.bg Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР – Смолян.

Акцията по издирването на Тахиров продължи четири дни. В нея участваха полицаи, доброволци, следови кучета и екипи с дронове. Мъжът беше обявен за издирване по молба на негови близки, след като е напуснал дома си около 2:00 часа през нощта на 16 май.

Камери за видеонаблюдение са заснели как той преминава покрай училището в селото и се насочва към пътя Смолян – Мадан. По време на издирването са били претърсени всички места в селото и околните местности, които той е посещавал. Районът около реката е бил обстойно проверяван в продължение на няколко дни.

От полицията в Смолян са извършили оглед на мястото, където е открит мъжът. В момента се изясняват причините за възникване на смъртта.