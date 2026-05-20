При извършен оглед в района на хижа "Рудничар“ не са открити пресни следи от мечка, въпреки че именно нападение от диво животно остава основната работна версия за смъртта на 35-годишен мъж. Инцидентът предизвика мащабна проверка от институции, които продължават да издирват улики в района.

Специалисти от няколко институции са обходили горски терени, поляни и туристически пътеки на Витоша, но засега не са открили ясни следи, които да потвърждават присъствието на мечка на мястото на инцидента. Въпреки това разследващите не изключват тази версия.

Планирано е поставяне на фотокапани, които да следят района дистанционно в следващите дни. На място остава засилено полицейско присъствие.

Не е изключена и версията нападението да е извършено от кучета. Според експерти районът на Витоша е обитаван от безстопанствени животни, които понякога се групират в глутници и могат да проявят агресия.

"Напълно възможно е, защото все пак Витоша е място, където софиянци си изхвърлят кучетата, и тези животни понякога оформят глутници“, коментира експертът по опазване на видове Александър Дуцов от WWF.

В дните около инцидента туристи съобщават за срещи с мечки в Стара планина и в района на хижа "Рай“. Някои от случаите са преминали без инциденти, но потвърждават активното движение на диви животни в планинските зони.

Димитър Кибарев от асеновградското село Лясково разказва за преживяна среща с мечка преди девет месеца. По думите му животното го е повалило на земята, но е било прогонено от куче, което е било с него.

Както си вървях по пътя и направо към мен, но голямото куче беше до мен и като ме дръпна, ме повлече надолу с мечката. Скочи върху мен и аз паднах назад, обаче кучето не се отказа и дойде и веднага я захапа. Тя избяга. Предполагам, че ме напдна заради малкото, което се катереше по бора разказа Кибарев пред bTV

Друг турист, Паун Алишев от Карлово, описва скорошна среща с мечка в района на Стара планина. По думите му животното се е намирало на около 20–30 метра от групата туристи и е направило няколко стъпки към тях, преди да се оттегли.

Към момента не е ясно със сигурност дали смъртта на 35-годишния мъж е резултат от нападение на мечка или на глутница кучета. Разследващите органи продължават работа на терен, като се очакват допълнителни резултати от огледите и поставените камери.