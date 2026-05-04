Пореден фатален инцидент разтърси жителите на Поповица и отново постави на дневен ред въпроса за безопасността по главния път, който минава през населеното място и свързва Хасково и Свиленград. Местните хора са категорични – участъкът се е превърнал в изключително опасен, а липсата на мерки за ограничаване на скоростта застрашава ежедневно живота им.

По думите им през селото преминават стотици тежкотоварни камиони и автомобили, които често не спазват ограничението от 50 км/ч и се движат с 70–80 км/ч.

"Няма място, на което да пресечем законно като пешеходци. Пътят минава през самото село“, споделят жители за Nova, които се чувстват принудени да рискуват живота си всеки път, когато трябва да преминат от едната страна на улицата до другата.

Хората разказват, че многократно са настоявали за поставяне на изкуствени неравности, пешеходни пътеки или друга форма на обезопасяване, но без резултат. Според тях от Агенция "Пътна инфраструктура“ са отказвали подобни мерки с аргумента, че пътят е международен.

Кметицата на селото заявява, че напълно подкрепя исканията на местните. По думите ѝ вече се водят разговори с институциите и има подготвен проект за рехабилитация на пътния участък. Той предвижда изграждане на пешеходни пътеки на няколко места, по-добро осветление и поставяне на предупредителна сигнализация.

Засега обаче конкретни действия липсват, а от АПИ все още няма официална позиция по случая. Междувременно жителите на Поповица настояват за спешни мерки, за да се предотвратят нови трагедии.