Опасна схема за измами, маскирана като "изгодни строителни услуги“, плъзна в населените места около Пловдив. Жертва на измамниците стават предимно собственици на къщи, които биват подлъгани от необичайно ниски цени за ремонт на покриви и обещания за светкавично изпълнение.

Кметството на село Ръжево Конаре, намиращо се в община Калояново, излезе с официално обръщение към жителите и гостите на населеното място заради зачестили сигнали за опити за измами.

От местната администрация съобщават, че лица, представящи се за "майстори“ или строителни бригади, обикалят района и предлагат услугите си на "примамливи“ цени. В много от случаите обаче става въпрос за некачествена работа, искане на големи суми предварително или последващ психологически натиск за доплащане.

"Нереално ниските цени често са сигнал за нередност. Не се подвеждайте по обещания за бърз и евтин ремонт,“ съобщиха от кметството за Plovdiv24.bg.

За да не попадат хората в капана на измамниците, от институцията отправят следните ключови препоръки.

Не давайте авансови суми без наличието на официален документ (фактура, разписка или договор) и не поемайте ангажименти, преди да имате ясно разписани условия, срокове и крайна цена. Бъдете скептични към обяви в социалните мрежи и винаги проверявайте историята на фирмата или препоръките на лицата.

При съмнение в коректността на дадена бригада, гражданите могат да се обърнат към местната управа за съдействие и проверка.

При прояви на агресивно поведение, натиск или съмнително присъствие на непознати лица в имотите, жителите се призовават да подават незабавни сигнали на телефон 112.

"Нека бъдем отговорни и да не допускаме измами в нашето населено място,“ завършва официалният апел на Кметство Ръжево Конаре .