Село Брестовица, община "Родопи" - забравено, разкопано и изоставено. Това казват в отворено писмо, изпратено до Plovdiv24.bg жители на висока зона на населеното място. Даваме думата на хората сега:

Изпращаме това писмо с фотографски доказателства от земята - буквално от земята, защото точно в нея живеем вече месеци. В калта, в праха, в трошения камък и зейналите дупки на улиците на Брестовица.

Общата дължина на водопроводната мрежа, която трябва да бъде подменена във високата зона на селото, е над 8400 метра. На хартия - внушителен проект. В реалността - хаос, безотговорност и пълно пренебрежение към хората, живеещи тук.

Улиците на висока зона на Брестовица са разкопани. Не от вчера. От месеци.

Пред нас са улици, по които е невъзможно да се движиш с кола, без да рискуваш авария. Гуми, джанти, ходови части - всичко страда. Ние, жителите, сме принудени сами да запълваме дупките с камъни и чакъл, за да можем изобщо да стигнем до домовете си. Ние, обикновените хора, вършим работата, за която са платени изпълнители и общинска администрация.

След всеки дъжд улиците се превръщат в реки от кал и несвързани плочи. Снимките говорят сами - това не е строителна площадка в процес на работа. Това е изоставен терен, на който строителят идва, когато му скимне, а жителите понасят последствията денонощно.

Брестовица е едно от най-големите села в България. С население почти 4 хиляди души. И в момента изглежда като бомбардирана зона в Украйна.

А ние чакаме вода. Ние чакаме проходими пътища. Ние чакаме отговор - кога ще приключи този проект? Кой контролира изпълнителя? Кой носи отговорност за щетите по нашите автомобили? Кой ще ни обезщети?

Нямаме отговори. Нямаме информация. Нямаме чиста вода. Нямаме пътища. Имаме само обещания и снимки.

Обръщаме се към всички национални и регионални медии, към Общината, към Министерството на регионалното развитие, към Областна управа Пловдив, към омбудсмана на Република България, към всеки депутат, министър и гражданин, на когото му пука:

Елате в Брестовица. Не на "първа копка". Просто елате - някой следобед, след дъжд. Качете се в колата и опитайте да минете по улиците ни. После говорете.

Ние не искаме повече фотосесии. Искаме завършен проект, проходими улици и отговорност - от изпълнителя, от общината, от всеки, подписал договор с нашите данъци.

Снимките, приложени към това писмо, са направени на една от улиците и показват реалното състояние на жилищните квартали на висока зона - разкопани настилки, зейнали изкопи, липсващи плочи и кални трасета без никаква сигнализация или обезопасяване.

Проект, първа копка и краен срок

Plovdiv24.bg припомня, че на 13 февруари миналата година министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Иванов и кметът на община "Родопи“ Павел Михайлов направиха първа копка по проекта за реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа на Брестовица - висока зона. Проектът е финансиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Освен водопровод и сградни отклонения, ще се монтират пожарни хидранти и спирателни кранове. Ще се работи и по реконструкция на сухите камери на водоемите. Ще се изпълнят 20 второстепенни клона и главен клон IV.

В проекта е заложена подмяна на водопроводната мрежа по 26 улици с обща дължина 8435 метра - "Любен Каравелов" ,"Капитан Петко войвода", "Стефан Стамболов" ,"Царевец", "Беласица", "Перелик", "Атон", "Оборище", "Преслав", "Елин Пелин", "Чаталджа", "Персенк", "Ахелой", "Цар Калоян", "Балкан", "Арда", "Ангел Кънчев", "Родопи", "Алеко Константинов", "Крали Марко", "Братя Миладинови", "Панайот Хитов", "Никола Вапцаров", "Хаджи Димитър", "Мусала" и "Георги Бенковски",

Срокът за изпълнение на проекта е 600 дни.