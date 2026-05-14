Повече от 100 ученици от Община Садово се срещнаха с наследника на Ботевия род Боян Ботйов. Откритият урок се проведе в най-старото професионално училище в страната – професионалната селскостопанска гимназия, основана през 1893 г. Инициативата е на Община Садово и Общнародната фондация "Христо Ботйов" по повод 150-та годишнина от гибелта на великия български революционер и поет.

Срещата се превърна в урок по родолюбие, история и памет за младите хора. Пред учениците от Поповица, Чешнегирово, Садово, Караджово, Катуница и Болярци Боян Ботйов разказа малко известни факти за живота и делото на своя родственик. Той припомни, че четата на Христо Ботев е съставена от над 200 души.

"Истината за Христо Ботев е, че е загинал в местността Йолковица под връх Камарата. Той е убит от черкезин, а по-късно е погребан в местността Манастирски дол", заяви Боян Ботйов. Той разказа, че през годините някои от заглавията на Ботевите произведения са били променяни. Като пример посочи стихотворението "Дякона Левски", което днес е познато като "Обесването на Васил Левски".

Особен интерес сред учениците предизвика разказът за срещите между Васил Левски и Христо Ботев.

"От срещата на Левски и Ботев от 1868 година в мелница в Букурещ в тефтерчето на Апостола е записано стихотворението "На прощаване", но без първите строфи. Това показва, че Левски е знаел началото и си е записал останалите куплети, които не са му били известни", посочи Боян Ботйов. Той разказа и любопитни факти за артистичните заложби на поета и революционер.

"Христо Ботев е участвал в театрална постановка в Браила в трупата на Добри Войников, който е известен учител, драматург, поет, композитор. В пиесата за покръстването на Преславския двор от княз Михаил Борис Христо влиза в ролята на жрец и се справя блестящо с образа", сподели Боян Ботйов.

Учениците зададоха множество въпроси, свързани с историята на Ботевия род. Боян Ботйов разказа за своя прадядо – генерал Кирил Ботйов, който също участва в четата на своя брат, а след това е заточен в Сирия и по-късно се включва в Сръбско-българската война. Той показа снимки на тефтерчето на Христо Ботйов, което се съхранява в Българската народна банка.

Кметът на Садово Димитър Здравков благодари на Боян Ботйов за срещата с младите хора и подчерта значението на подобни инициативи.

"За нас е важно да пазим паметта. Помня моята първа среща с Боян Ботйов, когато той посети моето училище и разказа за живота и делото на своя прачичо. Такива срещи оставят трайна следа в съзнанието на децата и ги карат да се гордеят, че са българи", заяви Димитър Здравков. Той уточни, че две от училищата на територията на общината носят името на Христо Ботев, а жителите почитат паметта на великия поет и революционер не само на годишнини.

На срещата с Боян Ботйов присъстваха и много учители от общината, които се интересуваха от издания на общонародната фондация. Те изразиха надеждата, че визитата на наследника на един от най-достойните български герои няма да е последна в Садово.