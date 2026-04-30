Ядосани жители на пловдивското село Белащица се свързаха с редакцията ни, за да споделят за проблем и безстопанственост от страна на кмета на община Родопи - Павел Михайлов. По техните думи въпреки писмата им няма отговор от компетентните институции повече от месец.

Ето какво споделиха те пред Plovdiv24.bg:

Месеци след приключването на ремонта на тротоарите на Обходния път в село Белащица, пътните знаци в района остават захвърлени на земята и не са възстановени на местата им. Ситуацията създава предпоставки за инциденти, тъй като липсва активна сигнализация за ограничение на скоростта, пешеходни пътеки и изкуствени неравности, твърдят жителите на селото.

"Въпреки че ремонтните дейности са финализирани отдавна, никой от отговорните органи не е предприел действия за монтаж на падналите знаци. Подали сме жалби до Община Родопи и до кмета на с Белащица, но вече близо месец няма реакция и от тях.", посочиха те пред репортер на Plovdiv24.bg.

Към сигнала си до медията ни те прилагат и снимков материал от проблемния участък, който може да разгледате в галерията ни.