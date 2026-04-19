Изборният ден на територията на Пловдив област приключи. В 17-та РИК, която също е ситуирана в Международния панаир в града под тепетата, звуча музика, с която се откри приемането на протоколите. Имаше и традиционното българско хоро, предава Plovdiv24.bg.

47,96% е избирателната активност в Пловдивска област. Право на глас имаха 288 252 души. Те можеха упражнят вота си в 546 секции.

От 17-те общини в 17 МИР най-високата избирателна активност е в община Лъки и Брезово - 54 процента, а най-ниска е активността в община Кричим - 39,97 процента.