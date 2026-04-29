На изборите на 19 април ГЕРБ се нареди като втора политическа сила с 13.39% подкрепа, като изпреварва коалицията ПП-ДБ, която получава 12.62%. Според данните това е най-слабият резултат в историята на партията. Формацията "Прогресивна България“ на Румен Радев получи 44.59% от гласовете и ще състави самостоятелно правителство в рамките на 52-тото Народно събрание.

На фона на изборните резултати, във Facebook бе публикуван остър коментар от блогъра Тома Николов, който заяви, че повече няма да мълчи за случващото се в партията. В публикацията си той използва метафората, че е "дал 150 лева на Бойко Борисов, за да гласува за него“, визирайки държавната субсидия, която партиите получават за всеки подаден глас.

"Да, правилно сте прочели, аз му ги дадох тия пари, а не той на мен“, пише Николова, като уточнява, че става дума за субсидиите, изплатени през годините благодарение на неговия вот.

В позицията си той подчертава, че продължава да подкрепя десни и антикомунистически политики, но според него в момента липсва реална алтернатива на политическата сцена. Авторът определя себе си като "върл антикомунист“ и "русофоб“, а също така заявява, че е привърженик на класическия либерализъм.

Най-острите критики в публикацията са насочени към вътрешното управление на ГЕРБ. По думите му комуникацията в партията е еднопосочна, решенията се вземат централизирано, а мнението на младите, местните структури и редовия актив не се чува.

"Има нужда от бърза и радикална смяна“, пише той, като очертава два възможни сценария – лидерът Бойко Борисов да промени изцяло екипа и подхода си, или да отстъпи ръководството на "по-млад, по-амбициозен и пълен с повече огън“ наследник.

В коментара се споменава и името на Делян Добрев като евентуален бъдещ лидер.

"Ако Делян Добрев стане лидер на партията, в същия ден ще подам молба за членство“, заявява авторът.

Блогърът предупреждава, че ако не последва промяна, партията рискува да загуби още активисти и избиратели. Той настоява за по-активна опозиционна линия и по-ясна реакция срещу политическите процеси в страната.