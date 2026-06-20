Не мога да повярвам! След като влязохме в Шенген, гърците много бързо намериха начин отново да тормозят българите! Винаги са гледали на нас с пренебрежение, а какви неща се говорят зад гърба ни, по-добре да не знаете. Така читател на Plovdiv24.bg започва сигнала си до медията ни, изпратен днес по обяд.

Причината - огромна опашка, която от сутринта се е образувала при ГКПП "Маказа" заради дезинфекция. Дезинфекционната площадка се намира преди първия тунел, в близост до параклис, по направлението от българо-гръцката граница към Комотини.

Plovdiv24.bg припомня, че от 5 май всички превозни средства, които влизат в Гърция от България, преминават задължително през дезинфекционна площадка. Мярката се въвежда от Регион Източна Македония и Тракия с цел ограничаване разпространението на заразни болести по животните.

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Съгласно решението на директора на полицията в област "Родопи" (Комотини), за срок от два месеца се въведоха временни ограничения в движението. Те предвиждат задължително кратко отклонение на всички превозни средства в посока вход (от ГКПП Нимфея към пътния възел Нимфея), съгласно изготвен план за временна организация на движението. Мярката е в сила до 4 юли включително.

Даваме думата на нашия читател сега:

"Този "дезинфекционен гьол" е абсолютен позор! Вместо да има свободно и нормално преминаване, българските граждани отново са принудени да търпят безсмислени мерки, опашки и унижение.

Шенген трябваше да означава по-малко пречки. Подобно отношение към българите е недопустимо и заслужава категорично възмущение!

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Нека да извършват дезинфекция, но има и други начини това да се прави, без да се създават огромни опашки и излишни затруднения. В XXI век трябва да има по-бързи и по-ефективни решения, а не хората да губят време и да бъдат подлагани на излишен тормоз", не крие гнева си пловдивчанинът.

ГКПП "Маказа"

ГКПП "Маказа“ е сред най-предпочитаните маршрути за българите, пътуващи към плажовете в района на Керамоти, Фанари, Мароня и остров Тасос, а и не само. Очакванията са през юли и август потокът от автомобили да се увеличи значително, което може да доведе до още по-дълги задръствания, ако не бъдат предприети мерки за облекчаване на движението и ако слокът на мярката бъде удължен. Очаква се и засилване на преминаващи туристи от Румъния.