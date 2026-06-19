Лъскавият автомобил не е гаранция за възпитание. Това показа пореден случай на пътя, при който водач на Tesla беше забелязан от читател на Plovdiv24.bg да шофира, докато необезпокоявано чопли семки и изхвърля люспите през прозореца. Случката е от днес и се разиграва на улица "Лев Толстой" в Пловдив.

Според експерти всяко действие, което отклонява вниманието на водача от пътя, увеличава риска от инциденти. Макар чопленето на семки да изглежда безобидно, то ангажира вниманието и ръцете на шофьора, а изхвърлянето на отпадъци през прозореца остава практика, която обществото отдавна се опитва да преодолее.

Случаят отново поставя въпроса дали технологичният напредък върви ръка за ръка с промяната в личните навици.

"И с "Тесла" можеш да си жив селянин с капацитет на семкаджия“, коментира сцената очевидец на ситуацията, който ни изпрати и кратко видео.

Случаят е поредното напомняне, че модерният автомобил не прави автоматично модерно мислене. Защото, независимо дали шофираш стар автомобил, или най-новата "Тесла", възпитанието и отговорността зад волана остават личен избор.