Жител на улица "Ландос" в пловдивския квартал "Столипиново" публикува серия снимки, които предизвикаха силна реакция в социалните мрежи. Кадрите показват улица, потънала в отпадъци и застояла зеленикава вода, а самият автор отправи критики към общината. Реакцията на пловдивчани обаче беше категорична в обратната посока, мнозинството посочи, че отговорността за тази картина не е на институциите, а на самите живеещи на мястото, видя репортер на Plovdiv24.bg.

Какво показват кадрите

На снимките се вижда отсечка от улицата, по която се е образувал поток от застояла, позеленяла вода. В нея и около нея плават пластмасови бутилки, найлонови торби, опаковки, парчета мебели, щайги и обемисти отпадъци, включително изхвърлен хладилник и счупени каси. На места контейнерите са препълнени или преобърнати, а битови боклуци са струпани директно на терена покрай оградите, далеч от съдовете за смет.

Гледката, заснета в летните горещини, поставя и сериозен здравен въпрос. Застоялите води и разлагащите се отпадъци са идеална среда за размножаване на насекоми и разпространение на зарази в гъсто населен район. Минувачи описват миризмата на място като непоносима.

Чистота идва редовно, резултатът трае дни

Ключовият факт, който обяснява снимките, е, че районът не е изоставен от общинските служби. Напротив, по улиците на квартала редовно влизат камиони и багери на "Чистота", които изгребват натрупаните отпадъци и извозват дори обемист боклук, какъвто по принцип не е ангажимент на стандартното сметосъбиране.

Проблемът е, че ефектът от тези акции се изпарява за дни. Малко след всяко почистване мястото се връща в същото състояние, защото боклукът се изхвърля наново, извън контейнерите, директно на улицата и в каналите. Така усилията и средствата на общинското предприятие отиват напразно, а уличната хигиена опира не до това колко често идва техниката, а до поведението на хората, които живеят там.

Мрежата реагира: Вината не е на институциите

Под публикацията се изсипаха стотици коментари и преобладаващото мнение беше едно, отговорността пада върху самите живеещи на улицата, а не върху общината.

Голяма част от пловдивчани обърнаха внимание, че щом районът се почиства, но отново се замърсява, причината е в поведението на обитателите, а не в липсата на услуга. Други посочиха, че проблемът се решава не с поредната акция на чистачите, а с лична отговорност, започвайки от това боклукът да се изхвърля в контейнерите, а не около тях. Имаше и коментари, които припомниха, че в останалите квартали на Пловдив същата услуга от същото предприятие поддържа улиците в нормален вид, а такава картина се повтаря единствено там.

Общото между категоричните реакции е, че те отказват да приемат прехвърлянето на вината върху институциите. Според мнозинството коментиращи, колкото и често да се почиства, без промяна в поведението на живеещите резултатът ще е същият.

Отговорността е на живеещите

Картината на "Ландос" не е резултат от пропуск на общината, а от системно нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от страна на живеещите по улицата. Битови торби се оставят до съдовете, а не в тях; обемисти отпадъци като мебели и техника се зарязват направо на терена; строителни отломки се струпват покрай оградите. При такова поведение никаква честота на сметосъбиране не може да поддържа района чист.

Това е и съществената разлика с останалите квартали на Пловдив, където същата услуга поддържа улиците в приличен вид. Когато едно място се замърсява системно въпреки редовното почистване, отговорността пада върху онези, които произвеждат и изхвърлят боклука на грешното място.

Какво би решило проблема

Трайна промяна на "Ландос" е възможна само ако към редовното почистване се добави и реален контрол върху нерегламентираното изхвърляне, санкции за изхвърляне на отпадъци извън контейнерите и за зарязване на обемист боклук на улицата. Без отговорност от страна на живеещите всяка следваща акция на "Чистота" ще има същия краткотраен ефект, а средствата на пловдивските данъкоплатци ще продължат да се изливат в улица, която се замърсява наново за дни.

Plovdiv24.bg ще продължи да следи темата и реакцията на отговорните институции.