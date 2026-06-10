Дървото, което падна върху джип край заведение "Старият явор“ в община "Родопи“, е повредило и втори автомобил. За това сигнализира читател на Plovdiv24.bg след публикацията за инцидента, станал на 7 юни по време на бурята край Първенец.

Припомняме, че по-рано Plovdiv24.bg съобщи за паднало дърво върху джип, в който по това време се е намирало семейство с дете. За щастие при инцидента няма пострадали хора, но щетите по превозното средство са значителни.

Второ семейство също е било на мястото

По думите на читателя ни, той и семейството му са присъствали на детско тържество в заведението, когато времето рязко се е влошило.

По време на бурята разбрах, че дърво е паднало върху две коли, за съжаление една от тях бе и нашата. Щастие е, че не предприех действия да я местя, когато времето се развали – можеше да съм в автомобила по време на инцидента, разказва той.

Според думите му след падането на дървото клиенти и служители на заведението са помогнали за разчистването на автомобилите.

Пострадалата кола

Автомобилът е извън движение

Собственикът обяснява, че неговият автомобил е с по-малки щети в сравнение с джипа, за който Plovdiv24.bg вече писа, но въпреки това колата не може да бъде използвана.

След инцидента приоритет за семейството е било безопасното прибиране до Пловдив и транспортирането на автомобила с помощта на пътна помощ, осигурена от близки.

В цялата тази суматоха пропуснах много детайли, един от които е да разменя контакти със семейството на другия пострадал автомобил, посочва още читателят.

Обмисля съдебни действия

По думите му семейството също обмисля да предяви претенции по съдебен ред срещу община "Родопи“.

Пътната помощ

Той допълва, че поради обективни причини в момента не може да се върне на място, за да разговаря със свидетели и персонала на заведението, поради което търси контакт с другото пострадало семейство.

Инцидентът стана по време на бурята

Случаят е от 7 юни в района на заведение "Старият явор“, малко след село Първенец в посока Храбрино. По информация при инцидента няма пострадали хора, но два автомобила са получили материални щети след падането на дървото по време на бурята.

Към момента не е известно дали ще бъдат предприети официални действия от страна на институциите във връзка със случая.