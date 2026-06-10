За изключително неприятен инцидент край Пловдив научи Plovdiv24.bg. Той е станал преди три дни на територията на община "Родопи", малко след село Първенец в посока Храбрино. За щастие всичко се е разминало без пострадали хора, но за сметка на това със значителни материални щети. Припомняме, че кмет на община "Родопи" е Павел Михайлов.

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Инцидентът се случи на 07.06.2026 г. между 14 и 16 часа до заведение "Старият явор", където падна дърво върху нашата кола. За щастие няма пострадали хора, но стресът и шокът бяха големи.

В автомобила пътувахме аз, мъжът ми и синът ми, който е на 11 години. Отидохме да споделим време с приятели на обяд, а за малко не загубихме животите си.

Къде са институциите, питам? Управителят на заведението каза, че преди дни също е паднало дърво в района. Докога така, уважаеми управници? Ще си търсим правата докрай и ще подадем иск срещу община "Родопи".