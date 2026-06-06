В редакцията на Plovdiv24.bg получихме тревожен сигнал от наш читател и родител, който алармира за пълното безхаберие на местната власт по отношение на поддръжката на градската среда. Публикуваме писмото му за импровизираното сметище в кв."Прослав" без редакторска намеса:

"Искам да изразя възмущението си от поддръжката на парка срещу ОУ "Тодор Каблешков". Вече 4-ти ден кошовете са препълнени и децата ни са принудени да играят сред боклуци. Моля, чрез вашата медия, да помогнете да се огледат управляващите и да вземат мерки, защото ситуацията е нетърпима".

От изпратените кадри ясно се вижда, че мястото, което трябва да бъде зона за отдих и безопасни игри, е превърнато в импровизирано сметище. Пластмасови бутилки, найлонови пликове и битови отпадъци са разпилени около пейките и катерушките.