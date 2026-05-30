Проблемът с безразборното паркиране в Пловдив става все по-сериозен. В редакцията на Plovdiv24.bg ежедневно получаваме сигнали за неправилно спрели автомобили навсякъде из града, но също и за нерегламентирано запазване на места за паркиране.

Поредният такъв идва от улица "Огнево“, която се намира в "Кючук Париж":

Здравейте, пиша ви, за да покажете поредната наглост с паркоместата. Ситуацията с паркирането е ужасна, но по-ужасно и даже гнусно е как собственици на къщи например решават, че тротоарът пред дома им е само техен.

Бай Ганьовците в повечето случаи използват универсалното средство, което гарантира паркомясто, а именно туба с вода, но стигат и до по-креативни решения като кофа с боклуци, щайги и дори керемиди и камъни.

Излишно е да казвам, че всеки от тях е готов на саморазправа, а обидите, които сипят на всички дръзнали да паркират на "техните" места, са просто цветущи.