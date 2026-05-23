Агресивните шофьори по българските пътища, познати в говоримия език като "джигити“, имат конкретен и разпознаваем профил. Това съобщи пред репортер на Plovdiv24.bg бившият заместник-министър на транспорта Ангел Попов, който представи данни от изследване за типичния пътен нарушител у нас.

По думите му става въпрос за изключително тежко и трудоемко проучване, към което обаче има сериозен интерес. Анализът обвързва рисковото поведение зад волана с конкретни характеристики на водача, образование, възраст, както и марката и вида на автомобила, който управлява.

Как изглежда типичният нарушител

Според очертания от Ангел Попов профил българският "джигит“ е на възраст между 20 и 30 години. Кара стар, но голям автомобил, който почти задължително "пуши“, тоест е в техническо състояние, далеч от изрядното. Парадоксът е, че въпреки това същата кола е минала "изключително изряден“ годишен технически преглед.

Именно тази подробност Попов открои като показателна — тя насочва както към реалното състояние на автопарка по пътищата, така и към пропуски в системата за контрол.

"Познат в квартала и на работното място“

Бившият заместник-министър беше категоричен, че този тип шофьор не е анонимна фигура. Напротив, той е добре познат като такъв и сред съседите си, и сред колегите си на работното място. Рисковото поведение на пътя, посочи Попов, обикновено е продължение на цялостен модел на самонадеяност, който околните разпознават.

Решението: европейски правила и борба с корупцията

Изходът, според Ангел Попов, не е в измислянето на нови механизми, а в последователното прилагане на вече съществуващите. "Трябва да работим по европейски правила, те са лесни, но трябва да има кой да ги изпълнява“, заяви бившият заместник-министър.

Той засегна и темата за корупцията при придобиването на шофьорска книжка в България' проблем, който подкопава доверието в системата още на входа ѝ и допуска зад волана водачи, които не би трябвало да са там.