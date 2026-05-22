Тази сутрин 15-годишният Румен, който се превърна в символ на сила, надежда и мъжество, е загубил най-тежката битка – тази за живота си. След месеци на денонощна борба с коварно онкологично заболяване, неговото голямо и уморено сърце е спряло да бие. Тъжната новина споделиха негови близки в социалната мрежа като всички те до последно вярваха в чудото и се бореха заедно с него, информира Plovdiv24.bg.
Битката на един млад герой
Румен се изправи срещу диагнозата с достойнство, което рядко се среща дори при възрастните. Когато възможностите за лечение у нас се изчерпаха, семейството му започна спешно да търси спасение в специализирана клиника в Германия. В този момент, притиснати от времето и непосилните суми, те не останаха сами.
Вълната от съпричастност
Организираната светкавично дарителска кампания доказа, че доброто съществува. Хиляди хора отвориха сърцата си, дарители отделяха от средствата си в кампанията, доброволци организираха базари и събития, приятели и съученици вдъхваха кураж на Румен всеки ден. Всички те бяха готови да му подарят бъдеще. За съжаление, времето не стигна.
Светлината, която остава
Със сигурност неговата битка не е била напразна. Той успя да обедини едно общество и да ни напомни, че най-ценното е човешкият живот. Сега Румен е на място, където болката вече я няма. Но тук остава неговата светла диря и примерът за едно момче, което се бори като истински войн.
Екипът на Plovdiv24.bg изказва най-искрени съболезнования на семейството!
Поклон пред паметта му!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!