Тази сутрин 15-годишният Румен, който се превърна в символ на сила, надежда и мъжество, е загубил най-тежката битка – тази за живота си. След месеци на денонощна борба с коварно онкологично заболяване, неговото голямо и уморено сърце е спряло да бие. Тъжната новина споделиха негови близки в социалната мрежа като всички те до последно вярваха в чудото и се бореха заедно с него, информира Plovdiv24.bg.

Битката на един млад герой

Румен се изправи срещу диагнозата с достойнство, което рядко се среща дори при възрастните. Когато възможностите за лечение у нас се изчерпаха, семейството му започна спешно да търси спасение в специализирана клиника в Германия. В този момент, притиснати от времето и непосилните суми, те не останаха сами.

Вълната от съпричастност

Организираната светкавично дарителска кампания доказа, че доброто съществува. Хиляди хора отвориха сърцата си, дарители отделяха от средствата си в кампанията, доброволци организираха базари и събития, приятели и съученици вдъхваха кураж на Румен всеки ден. Всички те бяха готови да му подарят бъдеще. За съжаление, времето не стигна.

Светлината, която остава

Румен си отиде твърде рано, оставяйки след себе си тишина, болка и незабравима светлина. Ще помним усмивката ти, мечтите ти, силата, с която се бореше и добротата, която носеше, споделят неговите близки.

Със сигурност неговата битка не е била напразна. Той успя да обедини едно общество и да ни напомни, че най-ценното е човешкият живот. Сега Румен е на място, където болката вече я няма. Но тук остава неговата светла диря и примерът за едно момче, което се бори като истински войн.

Екипът на Plovdiv24.bg изказва най-искрени съболезнования на семейството!

Поклон пред паметта му!