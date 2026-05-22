Растящите цени на храните и основните стоки все по-силно тревожат жителите на Видин, които са част от Северозападния регион на България, може би най-бедния в Европейския съюз. В областния град, където доходите са сред най-ниските в страната, хората усещат инфлацията не чрез статистиката, а в ежедневните си разходи. На съботния пазар основната тема сред купувачи и търговци е поскъпването на почти всички продукти.

Според местните жители тази година евтини стоки почти няма. Най-силно се усеща увеличението при плодовете, зеленчуците и хляба. Хората разказват, че доматите, краставиците и други основни продукти струват значително повече в сравнение с предишни години, а пенсиите и заплатите не успяват да догонят цените.

Мнозина признават, че вече купуват само най-необходимото. Част от жителите са започнали да се отказват от определени храни, а други намаляват количествата, които взимат от пазара. Някои пенсионери споделят, че трудно успяват да покрият ежедневните си нужди и са принудени да правят сериозни лишения.

Всичко е скъпо – доматите, хлябът. Всичко е скъпо коментира жителка на Видин пред БНТ.

Според хората поскъпването се усеща не само на пазара, но и в големите хранителни вериги. Купувачите търсят предимно продукти на промоция и внимателно избират какво могат да си позволят. Някои смятат, че освен икономическите причини, има и спекула с цените.

Трудностите не засягат само клиентите. Търговците също казват, че едва успяват да оцелеят. Те обясняват, че самите те купуват стоката скъпо и са принудени да продават на по-високи цени. По думите им печалбата е минимална, а разходите за транспорт, ток и доставки постоянно растат. Някои продават вносна продукция, защото местната не достига или също е скъпа.

Производители от региона разказват, че разходите за торове, вода и електроенергия са се увеличили значително. Заради това и тяхната продукция поскъпва. В същото време хората имат все по-малко възможност да купуват, което затруднява и самите производители.

Част от жителите на Видин успяват да се справят благодарение на домашно производство. Те отглеждат зеленчуци и плодове за собствена употреба и така ограничават разходите си. Според тях обаче хората, които трябва да купуват всичко от магазина, са в много по-тежко положение.

Много от анкетираните очакват държавата да предприеме мерки срещу високите цени и евентуалната спекула. Според тях е необходим по-сериозен контрол върху пазара и по-добра защита на потребителите.

Не купуваме. Лишаваме се от всичко и това е. споделя пенсионер от града пред БНТ

За жителите на Видин инфлацията не е просто икономически термин, а ежедневна реалност, която ги принуждава да ограничават разходите си и внимателно да избират кое е най-необходимо за семейството им.