На 19 години Васил Цанчев от района на Варна вече управлява собствено производство на ягоди - начинание, което започва, когато е едва на 16. Тогава той решава да създаде нещо свое, "истинско“, както сам го описва, което да предлага качествена и натурална продукция директно на хората.

В новоизградена оранжерия в покрайнините на Варна той засажда първите си ягодови растения, като стартира изцяло сам. Две години по-късно насажденията вече дават стабилна реколта от сладки и ароматни плодове, които той определя като богати на полезни вещества и с високо качество.

Според младия фермер един от основните проблеми на българския пазар на плодове е участието на прекупвачи по веригата на доставки. По негови думи често продукцията се изкупува на ниска цена от производителите, след което се продава с значителна надценка, която увеличава крайната стойност за потребителя и затруднява развитието на самите производители.

Той поставя въпроса защо, при наличието на местно производство, цените в магазините остават високи и защо българските ягоди не винаги достигат директно до българския потребител.

Решението според производителя е просто - директна връзка с клиента.

Цанчево смята, че промяната не зависи изцяло от държавни политики или потребителско поведение, а най-вече от самите производители. Според него ключът е в изграждането на директна връзка с крайния клиент, без посредници.

Той сам прилага този модел чрез активно присъствие в социалните мрежи, където публикува видеа, достигащи до хиляди, а понякога и милиони потребители.