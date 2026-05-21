Предприемачът Михаил Панайотов публикува позиция в социалните мрежи, в която остро критикува публичния дебат за данъчното облагане, отношението към високодоходните професии и практиките в сивия сектор на икономиката. Текстът му комбинира лични наблюдения, социална критика и конкретни примери от ежедневието му като работодател и потребител.

В началото на позицията си Панайотов изразява възмущение от това, което определя като системно негативно говорене за квалифицираните и добре платени професии и че му е "истински обидно цялото това отношение към предприемчивия и квалифицирания човек“.

Той поставя акцент върху дебата за прогресивното данъчно облагане и твърди, че в обществения разговор често се противопоставят различни социални групи. В текста си цитира и изказване на Ваня Григорова, което той определя като показателно за тона на дебата: "жълтопаветния офис планктон е най-вредната пасмина, връхлитала някога България“

Панайотов използва този цитат, за да аргументира тезата си, че част от предприемачите и висококвалифицираните кадри се чувстват демонизирани в общественото пространство.

Втората линия в позицията му е насочена към данъчната система и спазването на правилата. Той твърди, че общата данъчна тежест в България е висока по европейски стандарти.

Според него основният проблем не е ниското облагане, а широкото разпространение на неплащане на данъци и осигуровки, което създава нелоялна конкуренция.

Като илюстрация той описва личен случай при ремонт на две малки тоалетни, при който според него е било трудно да получи фактура:

Минах през иглени уши за да я получа… гледаха ме с увещания, че не ми трябват такива неща пише Панайотов

Той добавя и друг пример от ежедневието си - за баничка и айрян е платил с кеш и не е получил касова бележка.

Тези наблюдения използва като аргумент, че малкият и нерегламентиран бизнес често остава извън контрола на държавата.

В трета част от публикацията си Панайотов коментира възприятието за доходите в България и поставя под съмнение идеята, че определени заплати автоматично означават "богатство“:

2300 евро не те правят богат. Правят те долна средна класа. 3500 евро… средна класа“ "6000–7000 евро… горна средна класа на мнение е Панайотов

Той подчертава, че тези суми могат да изглеждат високи в български контекст, но според него не следва да се използват като аргумент за "наказване“ на средната класа чрез по-високо облагане.

В края на текста си бизнесменът обобщава, че основният проблем според него е изкривената конкурентна среда:

Най-неприятното е, че чисто обективно… да се щави светлия бизнес… без да се гони оня, дето не е издал грам фактура и касова бележка казва за заключение Панайотов

Той твърди, че увеличаването на осигуровки или данъчното натоварване върху коректния бизнес не води до директен срив, но има "индиректен ефект“ чрез намаляване на конкурентоспособността.