Музикалната компания "Вирджиния Рекърдс“ излезе с официално изявление, в което предупреди за предприемане на незабавни съдебни и административни действия срещу недобросъвестни опити от трети лица за регистрация на търговски марки с името Bangaranga. Продуцентите определят тези действия като опит за незаконно присвояване на чужда репутация и популярност, натрупани след историческия успех на певицата Дара на конкурса "Евровизия“ 2026.

Юридическият казус бързо придоби широк обществен отзвук заради огромната разпознаваемост на песента в България и Европа в последните дни.

Авторски права и недобросъвестни действия

От екипа на звукозаписната компания подчертават, че върху текста, заглавието и всички отличителни елементи на песента Bangaranga са възникнали надлежни авторски права съгласно българското и европейското законодателство още през 2023 година. Всички последващи постъпки за регистрация на търговски марки от неоправомощени субекти се разглеждат като злоупотреба с творческия труд, донесъл на страната международно признание. Продуцентите отправиха официален призив към авторите на заявките доброволно и незабавно да ги оттеглят, за да избегнат тежки съдебни производства.

Скритият опит за регистрация в патентите

Повод за острата позиция стана разкритието на адвоката по интелектуална собственост Диана Попова, която алармира, че на 17.05.2026 г. е подадена официална заявка за европейска търговска марка Bangaranga. Според събраната информация брандът е бил поискан за развиването на хазартни продукти и услуги. Въпреки че първоначално в документите не са фигурирали пълните данни на заявителя, изборът на български език за производството и участието на български процесуален представител веднага са насочили експертите към произхода на опита за регистрация.

Ето и цялото изявление на Вирджиния Рекърдс:

Официално изявление

Във връзка с установени опити от трети лица за подаване на заявки за регистрация на национални и европейски търговски марки, възпроизвеждащи заглавието, текста и/или други отличителни елементи, свързани с песента Bangaranga, която донесе на България историческо международно признание и се превърна в символ на национална гордост, заявяваме следното:

Песента Bangaranga, изпълнена от DARA вече се ползва с изключителна обществена разпознаваемост, широка европейска и световна популярност. Върху текста, заглавието и всички защитими елементи на произведението още през 2023 са възникнали надлежни авторски права съгласно приложимото българско и европейско законодателство.

В този смисъл всякакви действия по заявяване и регистрация на търговски марки от лица, които не са носители на съответните права или не са надлежно оправомощени, ще бъдат разглеждани като недобросъвестни опити за присвояване на чужда репутация, популярност и отличителност, изградени в резултат на огромния творческия труд и обществен отзвук около песента и нейното представяне в рамките на конкурса "Евровизия“ 2026.

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че ще бъдат предприети необходимите правни действия за защита на правата и законните интереси на правоносителите.

Призоваваме всички лица, подали или възнамеряващи да подадат подобни заявки, доброволно и незабавно да оттеглят действията си, с оглед избягване на последващи административни и съдебни производства.

Екипът на Вирджиния Рекърдс