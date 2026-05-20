Бизнесменът и преподавател проф. Йоаким Каламарис разкри нови подробности около твърденията си, че е бил жертва на изнудване и натиск от група, свързвана с убития Мартин Божанов - Нотариуса. В интервю за "Здравей, България“ по NOVA той заяви, че схемата срещу него е действала организирано и с усещане за пълна безнаказаност.

Още в началото на разговора Каламарис направи тревожно признание за заплахи срещу него. По думите му хората, които стоят зад натиска, са "не само силни, а и недосегаеми“.

Тези хора са ни поръчали във времето. Те не са само силни, а недосегаеми“, заяви бизнесменът. Той разказа още, че негов познат му показал визитна картичка с написано върху нея: "Очистете го" каза бизнесменът Каламарис пред NOVA

По думите му всичко започнало около инвестиционен проект за изграждане на жилищен комплекс. Каламарис обясни, че имал договор с инвеститори, но впоследствие се появил съсед, който започнал да подава постоянни жалби срещу проекта. В същото време инвеститорът се оттеглил, без да изпълни предварително поетите ангажименти.

Той разказа, че започнал да забелязва присъствието на хора, които според него са свързани с контрабанда на горива, купуване на гласове, трафик на марихуана и енергийния сектор. Малко след това срещу него било повдигнато обвинение, наложена му била парична гаранция и забрана да напуска страната.

Каламарис твърди, че осъзнал връзката с кръга около Нотариуса, когато започнали да се появяват посредници, предлагащи извънсъдебни споразумения. По думите му "Божанов изпращаше емисари“.

Бизнесменът отправи и тежки обвинения към прокуратурата и съдебната система. Според него Мартин Божанов е бил "централната фигура“ в схемата и убийството му е било необходимо, за да бъдат заличени следите.

"На ниво предварителен договор ние се явяваме измамници за нещо, което друг не е изпълнил.Божанов е единственият, който явно плати сметката, за да могат да покрият следите на тази хайка“, заяви Каламарис.

Той подчерта, че съседът, който е подавал жалбите, и инвеститорите са използвали един и същи адвокат – Велимир Атанасов, когото Каламарис определи като партньор на Нотариуса.

Професорът каза още, че е осъдил прокуратурата на първа инстанция за 50 хиляди лева, а на втора инстанция обезщетението е било намалено на 25 хиляди лева. Според него обаче няма гаранция какво ще бъде окончателното решение и че отстранените висши магистрати вече са се върнали на работа или са се пенсионирали

Каламарис твърди още, че в продължение на година подава сигнали срещу хората, които според него са му причинили щети, но прокуратурата прекратява делата.

Той заяви, че е загубил две сгради в София вследствие на схема за изнудване и допълни, че подобни действия не биха били възможни без политическа подкрепа.