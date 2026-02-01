ИЗПРАТИ НОВИНА
Братовчед на Нотариуса за "SS клуб": Имаше сантимент към Хитлер 
Автор: ИА Фокус 19:53Коментари (0)60
©
Рязко противоположни оценки за личността и дейността на убития Мартин Божанов, известен с прякора Нотариуса, бяха изразени в ефира на NOVA, където свои позиции представиха неговият първи братовчед Александър Михов и Ивайла Бакалова. Интервютата очертаха две напълно различни картини – от една страна на коректен, принципен човек, а от друга – на самозабравил се измамник с влияние в съдебната система.

Александър Михов: "Човек на думата и на принципите"

Александър Михов, първи братовчед по бащина линия на Мартин Божанов, заяви, че двамата са израснали заедно и са поддържали близки отношения до самия край.

"Той няма братя и сестри, но така се възприе, че аз станах неговият брат, както и той – мой“, каза Михов. По думите му Божанов е бил "човек на думата“, който е държал изключително много на ясните и точни отношения, бил е педантичен и е изписвал детайлите във всяко ново начинание.

Михов подчерта, че между тях никога не е имало бизнес отношения. "Винаги сме разграничавали тези неща. Всеки от нас имаше самостоятелни дейности“, уточни той.

Според Михов Мартин Божанов се е занимавал с различни търговски дейности през годините – от заведения и кафенета във "Факултета“, "Дружба“ и "Лозенец“, до покупко-продажба на автомобили и имоти, както и отдаване на автомобили под наем. "Основната му дейност с годините беше купуването и продаването на автомобили и имоти, както и консултантска дейност“, каза Михов.

След убийството му двата търговски обекта, които е управлявал към онзи момент – пекарна и магазин за хранителни стоки – са били затворени.

На въпрос за прякора "Нотариуса“ Михов заяви, че е чувал за него едва с времето и отрече той да означава нещо конкретно. "Това, че някой използва подобно название, не означава, че човекът е бил такъв“, каза той.

По отношение на твърденията, че Божанов е бил лобист в съдебната система или е извършвал имотни измами, Михов бе категоричен, че ако това е било така, е щяло да бъде доказано през годините.

"Говорим за период от 20 години, сменили са се правителства, министри, полицейски състави. Ако е имало такива престъпления, защо не са били доказани?“, попита той и допълни, че след смъртта на Божанов се приписват "какви ли не неща на човек, който вече го няма, за да се защити“.

По отношение на клуба SS Михов заяви, че в пътите, в които е бил там, не е виждал или разпознавал магистрати, каквито са слуховете. На въпрос дали знае откъде идва името на клуба, Михов заяви: 

"Той имаше сантимент към Хитлер, самият Хитлер имаше наименуваните, сходно на "SS". 

Ивайла Бакалова: "Самозабравил се, арогантен и изнудващ“

Коренно различна версия представи Ивайла Бакалова. Тя разказа, че е научила за Мартин Божанов в края на 2020 г., след като съпругът ѝ е бил задържан. "Започнаха да звънят хора, които казваха, че могат да помогнат. Така разбрах за него“, обясни тя.

По думите ѝ Божанов ѝ се е обадил по телефона, представяйки се като консултант с връзки. "Каза ми: ‘Справедливост в тази държава няма. Всичко се управлява от нас. Ако искате да излезете от ареста, трябва да се видим’“, разказа Бакалова. Тя подчерта, че никога не се е срещала лично с него.

Според Бакалова на уговорената среща вместо Божанов е бил изпратен адвокат Емил Писков, който е заявил, че срещу сума не по-малка от 100 000 евро може да започне процедура за освобождаване на съпруга ѝ от ареста. "Каза се директно, че ако не се плати, той ще изгние в ареста“, заяви тя.

По думите ѝ ролята на Божанов е била да получи парите и да ги "разпредели по етажите“. "Той твърдеше, че говори с господин Емил Писков и че всичко минава през него“, добави Бакалова.

По повод аудиозаписите, за които Бакалова твърди, че са с гласа на Божанов, Александър Михов заяви, че в тях не е чул конкретно да се назовават суми. Той постави под съмнение и обстоятелствата около телефоните, от които е осъществявана комуникацията, като призова за официални справки.

Бакалова обаче бе категорична, че зад дейността на Божанов е стояла сериозна протекция. "Няма как толкова години да правиш измами и да изнудваш хора, ако нямаш чадър от много по-високо ниво. Според мен – политически“, заяви тя. Тя допусна възможни връзки с висши фигури в съдебната власт, включително и споменати публично имена, макар да подчерта, че няма преки доказателства.

Убийството и липсата на резултати от разследването

Александър Михов разказа за деня на убийството, когато е получил обаждане от съпругата на Божанов. "В главата ми кънтяха думите ‘простреляха Мартин’. До последно си мислех, че е ранен, докато не го видях“, сподели той. По думите му начинът на извършване на убийството сочи, че то е било поръчково.

Две години по-късно, според Михов, няма реален напредък по разследването. "Нищо не се случва. По-важно беше да се правят обиски, отколкото да се търси извършителят“, заяви той и изрази съмнение, че истината ще излезе наяве.

Две версии – без отговори

Участието на Александър Михов и Ивайла Бакалова очерта две диаметрално противоположни версии за Мартин Божанов – Нотариуса. Докато близкият му роднина го описва като принципен и неконфликтен човек без доказани престъпления, Бакалова го определя като ключова фигура в схема за изнудване и влияние. Разследването на убийството му обаче остава без резултат, а въпросите около истинската му роля – без окончателен отговор.


