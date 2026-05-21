Цените на услугите по смяна и съхранение на автомобилни гуми са се увеличили чувствително за последните няколко месеца. Това показва сравнителен анализ на учителя Емил Соколов една и съща услуга, извършена в един и същи сервиз през октомври 2025 г. и май 2026 г.

Разликата става видима при детайлно разглеждане на фактурите за идентични дейности: смяна на четири гуми, балансиране с тежести и съхранение в т.нар. "хотел за гуми“ за четири месеца.

През май 2026 г. общата стойност на услугата (без ДДС и без отстъпка) възлиза на около 150 евро. След стандартна клиентска отстъпка от 15% крайната цена достига 129 евро, а с ДДС платената сума е 154,80 евро.

В същото време фактура от октомври 2025 г. показва обща стойност от 223,12 лева без ДДС, или 267,74 лева с ДДС, което се равнява на приблизително 136,80 евро. В тази стойност не са включени индивидуални отстъпки.

Разбивката на цените също показва разлики. През май 2026 г. смяната на четири гуми струва 90 евро (22,50 евро на гума), тежестите – 10 евро, а съхранението – 50 евро. През октомври 2025 г. същите услуги са съответно 135,61 лева за смяна, 16,67 лева за тежести и 70,84 лева за "гардероб“ за гуми.

На пръв поглед данните създават противоречива картина: при сравнение с отстъпка услугата през май изглежда по-скъпа, но при сравнение без отстъпка тя излиза значително по-евтина спрямо октомври.

Май месец всичко без ДДС е 150 евро. Октомври месец всичко без ДДС е 223,12 лева. Разликата не е символична – тя е реална и измерима, независимо от начина на калкулация.Ако махнем отстъпките и сравняваме реални базови цени, виждаме увеличение от около една трета за по-малко от шест месеца обобщава ситуацията в свой пост от страницата си в социалните мрежи Емил Соколов

Изводът от данните е, че цената на услугата по смяна и съхранение на гуми може да се е повишила с около 30% в рамките на под половин година, като крайната стойност за клиента силно зависи от наличието на индивидуални отстъпки и клиентска история.