Очакваната по-добра реколта през тази година ще доведе до по-ниски пазарни цени на българските череши, което ще осигури трайното им присъствие през целия сезон. Прогнозата за пазарните тенденции и състоянието на черешовите масиви в страната беше представена пред БНР от Цветан Цеков, който заема поста председател на Браншовата камара "Плодове и зеленчуци“.

Благоприятна ситуация в черешовите масиви

През юни 2025 г. българската череша беше скъпа и се намираше изключително трудно, тъй като тогавашната реколта беше унищожена от измръзване, причинено от късен сняг. Към настоящия момент ситуацията в страната е доста по-благоприятна, като в по-голямата част от черешовите масиви се очаква обилна продукция, а изключение от тази положителна тенденция прави единствено районът на Кюстендил.

Прогноза за двойно по-ниски цени

Председателят на камарата Цветан Цеков предвижда сериозен спад в пазарната стойност на плодовете в сравнение с миналогодишните нива:

Предвиждам цените да бъдат много по-ниски от миналата година – поне два пъти заяви Цеков

Според него силното българско производство действа като естествен регулатор на пазара и води до по-достъпни стойности за крайните потребители. По-голямото количество събрана продукция ще засили директната конкуренция между самите производители, което допълнително ще свали цените в търговската мрежа. По думите на председателя на камарата, през този сезон хората ще могат да опитат истинска българска череша, която ще има устойчиво присъствие на пазара.

Зависимост от климата и дял на пазара

Въпреки оптимистичните очаквания за обилно производство, секторът остава силно зависим от климатичните условия. Страната в момента навлиза в активния сезон на градушките, като евентуални природни бедствия в масивите могат да окажат негативно влияние върху крайната реколта.

В по-широк план се очаква през тази година на пазара да има по-голямо общо количество български плодове и зеленчуци в сравнение с предходната. Независимо от този ръст обаче, общият дял на родната продукция на пазара остава нисък и възлиза на едва около 10% на годишна база.