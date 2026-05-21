6,8% годишна инфлация отчита Националният статистически институт в края на април. Как се справят с растящите цени във Видин, където доходите на населението са сред най-ниските в страната? На съботния пазар във Видин търговци и купувачи обсъждат цените. Поскъпването на стоките хората не измерват в проценти – повишението се усеща по джоба им.

Добромира Димчева: Абсолютно се усеща по джоба на малкия, на обикновения потребител.

Зоя Костадинова: Цените са много нагоре. Всичко е скъпо – доматите, хлябът. Всичко е скъпо.

Огнян Деспотов: Цените са височки. Не е като по-рано. Левът като че ли стана евро. Цените на домати, на краставици – всичко е вдигнато.

Невена Пекова: Високи са общо взето. Едно към едно – евро, лев. Плодове, зеленчуци – всичко. Няма изключение. Веригите също много са поскъпнали. Това, което е на промоция, е по-евтино.

Коста Калчев: Да оставим плодовете, че миналата година не беше сезонът и не бяха толкова скъпи, ама тези зеленчуци действително са поскъпнали много – и домати, и краставички, и тиквички.

Хората се опитват да намерят обяснение за причините.

Добромира Димчева: Инфлацията е може би икономически фактор, който е продиктуван и обоснован от икономическата обстановка не само в България, а може би и в световен мащаб. Само че аз си задавам друг въпрос – дали няма и спекула.

Невена Пекова: Няма как да не се купува, като се има предвид, че потреблението е нараснало заради високите цени в България. Аз не знам – българинът е странна птица. Колкото му е по-скъпо, толкова повече пазарува. Дали е страх за утрешния ден – не знам.

Хората търсят начини да се справят с непрекъснато растящите цени.

Огнян Деспотов: Спираш едни неща, купуваш други. Взимаш това, което е най-необходимо.

Коста Калчев: Буквално се отказвам, да ви кажа. Просто не купувам.

На пазара търговци казват, че печалбата им е минимална и самите те се опитват да оцеляват.

И ние продаваме през стотинки, защото пенсиите не стигат. Продаваме, за да оцелеем, да изкараме някой лев. Аз никога не съм продавала домати на три евро и половина. Това са близо 7 лева. Скъпо е, ама няма как. Всеки взима по един-два домата, по малко краставици или зеле. Аз виждам, че е скъпо, ама и ние нямаме откъде евтино да го купим. От Крайова го купуваме. Те го карат отнякъде, казва продавачка на зеленчуцш пред БНТ.

От правителството хората очакват мерки, най-вече срещу спекулата с цените. За хората инфлацията не е икономически термин, а ежедневие – повече сметки и все по-труден избор кое да остане в кошницата. И докато цените продължават да растат, надеждата е някой ден доходите да успеят да ги догонят.