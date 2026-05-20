На 89-годишна възраст е починала великата българска треньорка по художествена гимнастика Златка Бончева. Тъжната новина беше съобщена от Българска федерация по художествена гимнастика.

Бончева остава една от най-значимите фигури в историята на българската художествена гимнастика. В продължение на десетилетия тя работи с едни от най-големите таланти на България, сред които Илиана Раева, Лили Игнатова, Анелия Раленкова и много други шампионки.

Родена в София, Златка Бончева остава в спомените на поколения "златни момичета“ като треньор, педагог, психолог и приятел. Нейната методика на работа се счита за уникална и до днес е пример в художествената гимнастика.

Всички, които са работили с нея, я определят като един от най-големите педагози в българския спорт. Именно тя поставя първите стъпки в художествената гимнастика на 16 световни и европейски шампионки.

Златка Бончева беше първият треньор на плеяда гимнастички, завоювали световни и европейски титли на клуб "Левски“. Първите стъпки при нея са направили Илиана Раева, Анелия Раленкова, Лили Игнатова, Камелия Игнатова, Галя Рангелова, Мария Кузманова, Виктория Димитрова, Паулина Кръстева, Юлия Байчева, Мая Таскова и други.

С името на Златка Бончева завинаги ще бъдат свързани едни от най-славните страници в историята на българската художествена гимнастика.