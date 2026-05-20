Планинското село Стъргел, разположено в североизточния край на Долнокамарската котловина под старопланинския връх Звездец, се утвърждава като притегателен център за уикенд туризъм и постоянно живеене поради своята чиста природа и стратегическа локация на 50 километра от София. Селището се намира на 903 метра надморска височина и служи като естествен страж на южните подходи към старопланинските проходи Витиня и Арабаконак.

Още през 1837 година френският изследовател Ами Буе описва в своите пътеписи приказната хубост на тази котловина, обградена от вековни гори и тучни пасища.

От славянските предания до "Звездния окоп“

Историческите корени на Стъргел са дълбоки и са свързани със старо славянско селище, разположено първоначално в по-високите планински части на връх Свети Петър. Легендите разказват, че в миналото днешното равно поле е било непроходимо блато, обрасло с тръстика, което принудило първите заселници да обработват земи по високите чукари, а едва по-късно хората слизат в ниското и основават днешното село.

Районът около Стъргел е бил силно укрепен през вековете – на самия връх Звездец, върху основите на стара трако-римска твърдина, по-късно е издигната петлъчева звездовидна крепост, известна сред местните като "Йелдъз табия“ или Звезден окоп. Само на 3 километра северно от селото изследователите откриват Окопа – старобългарски землен вал с дължина над 10 километра, който е преграждал проходите и е пазил подстъпите към вътрешността на страната.

Магията на чистата вода и планинските маршрути

Днес Стъргел е изключително привлекателно място за бягство от градския шум и уикенд туризъм. Селото е прочуто в целия регион със своята изключително чиста и хубава планинска вода, като трите основни селски чешми се захранват директно от планински каптажи под връх Звездец, а хора от десетки близки населени места идват тук, за да си наливат питейна вода.

Къщите в селото

През землището на селото преминава живописната екопътека, свързваща паметника на Арабаконак със старата мандра и изворите на река Бебреш. Любителите на по-сериозните преходи могат да хванат червено-бялата маркировка на легендарния национален маршрут Ком-Емине, която пресича местността Издънения извор в района на Стъргелската мандра, а на около 14 километра се намира и хижа Чавдар, чийто ежегоден събор през септември събира планинари от цялата страна.

Историята на стъргелските родове

Хилядолетното минало на Стъргел е запечатано в скалите на Стара планина, в основите на древните крепости и в паметта на местните фамилии. Коравите планинци от този край превеждат своите родове през векове на изпитания, оставяйки ярка диря в борбите за свобода и независимост на родината, като планинското село плаща скъпа кръвна жертва в името на националното обединение. Всяка пета къща в Стъргел дава свиден свитък от убити или безследно изчезнали мъже по фронтовете на Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни.

През 1920 година с лични дарения селото издига величествен каменен военен паметник с височина над три метра, върху чиито стени са изписани имената на десетки местни герои от емблематичните стъргелски фамилии като най-смелата фамилия Войнишки, чиито синове са изпращани на фронта като подофицери и редници, непредаващи бойните си позиции до последния си дъх.

Изглед към село Стъргел

Синовете на фамилия Жиланови били известни със своя непокорен дух и храброст по време на тежките боеве за свободата на отечеството, защитавайки границите на българската земя, а фамилиите Кьосеви, Мишови и Сиракови също са пролели кръвта си на бойните полета от 1912 до 1918 г., оставяйки сираци в планинското село, но записвайки Стъргел в златните страници на българската военна история. Тези пет вековни фамилии превеждат Стъргел през пожарите на времето, доказвайки, че силата на българския дух е по-силна от всяко историческо изпитание.

Столичани го търсят за целогодишно живеене

През последните години Стъргел все по-силно привлича градските жители, търсещи спокойствие и възможност за постоянно живеене сред природата. Поради ограниченото предлагане и засиления интерес цените на имотите в района отбелязват стабилен ръст, като старите автентични къщи с облагородени дворове с овошки често надхвърлят 100 000 евро, пише "Стандарт".

Основното преимущество на селото е неговата уникална локация – то съчетава суровата красота и чистия въздух на високата планина с бърз и лесен достъп до столицата по Подбалканския път, който се поддържа в отлично състояние през цялата година.

Жителите се радват на напълно изградена инфраструктура, включваща надеждно водоснабдяване с прочутата местна планинска вода, отлична интернет свързаност, редовен междуградски транспорт до общинския център Горна Малина и София, както и изключително сигурна и спокойна среда за отглеждане на деца.