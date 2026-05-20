Атмосферно смущение ще донесе валежи от дъжд, интензивна гръмотевична дейност и условия за градушки в много региони на страната, максималните температури ще паднат до нива между 20° и 26°. Синоптичната обстановка ще се усложни, като процесите ще обхванат първо Рило-родопската област, а по-късно и Източна България.

Валежи и гръмотевици в по-голямата част от страната

През днешния ден в източните и централните райони на България на много места ще вали дъжд с гръмотевици с временни прекъсвания. Над Западна България преди обяд ще има временни разкъсвания и намаления на облачността. В следобедните часове обаче там ще се развие мощна купеста и купесто-дъждовна облачност, която ще доведе до превалявания и гръмотевици, главно в планинските масиви, като са възможни и градушки. Жителите на София ще усещат по-хладен въздух с максимална температура около 21°.

Бурен вятър и целодневни застудявания в планините

Над планинските масиви ще се формира значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, която около и след обяд ще предизвика краткотрайни, но интензивни валежи с гръмотевици. В районите на Странджа, Сакар и източните дялове на Стара планина дъждовете ще продължат с прекъсвания през целия ден. В планините ще духа силен и бурен вятър от север-северозапад, а максималните температури ще бъдат около 14° на височина 1200 метра и близо 6° на кота 2000 метра.

Ето къде ще има жълт код

Купесто-дъждовна облачност и вълнение по Черноморието

По Черноморското крайбрежие времето ще остане предимно облачно, като около и след обяд облачността ще премине в купеста и купесто-дъждовна. На много места се очакват краткотрайни валежи, придружени от гръмотевични детекции. Вятърът по морето ще бъде умерен до силен от север-северозапад. Максималните температури на въздуха по крайбрежието ще варират между 20° и 22°, докато температурата на морската вода ще се задържи в границите между 14° и 17° при вълнение на морето около 2 бала, информира НИМХ.