Снимка, за която се твърди, че е направена вчера на пазара в Ксанти (Гърция) предизвика оживена дискусия в социалната мрежа Фейсбук. На кадъра се вижда, че килограм череши се продават за 1,50 евро.

Какво казва по този повод един обикновен български потребител?

Очебийно, проблемът, скъпи съграждани, не е в еврото, а в превзетата ни мутренска и посткомунистическа държава, в която всичко е завзето от бивши комунисти и децата им, келепираджии, крадци и тарикати.

България внася над 60% от зеленчуците, плодовете и месото си. Замисляли ли сте се че на Къро, Таки и другите мафиоти са им дадени границите и големите складове и борси!? Какви пазарни цени чакате?

А пасищата по селата, които са раздадени на субсидии на местни хора на ГЕРБ, ДПС и Радев, които нямат и едно реално животно? А субсидиите на зърнарите, които прибират почти всичко и за другите производители остават само трохи!?

И да, вие си ги избирате мутрите на избори, както и лъжливите спасители като Радев, който в прав текст ви показва с назначенията и действията, че няма намерение да разгражда нито една схема и далавера!