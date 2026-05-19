Сезонът на червените килими, блясъка и клаксоните е в разгара си, но тазгодишните абитуриентски балове идват с напълно нова финансова реалност за българските семейства. С навлизането на еврото като основна разплащателна единица и естествения ход на инфлацията, сметките на родителите вече се изчисляват в европейска валута, превръщайки празника в сериозно икономическо предизвикателство.

Различни тарифи според градовете и хотелите

В София хотелите и ресторантите предлагат начални цени за празничната нощ от 100 до 300 евро, в зависимост от категорията на обекта и менюто, което включва самият куверт. Бизнесът предлага разнообразни пакети, като конкретен хотел в столицата оферира куверти на стойност 122 евро. В тази цена се предлагат празнична украса, DJ, питиета за добре дошли (welcome drinks), както и безплатни куверти за директора и заместник-директора на съответното училище.

"Втората вечер“ като основно финансово перо

Истинският сериозен удар за семейния бюджет обаче се оказва не кувертът на самия абитуриент, а традиционното тържество с роднини и близки, което предхожда или следва официалния бал. При решение да бъдат поканени около 60 гости в приличен ресторант, при средна цена на куверт от 50 – 60 евро, чистата сметка само за храна и напитки започва от 3 000 до 3 600 евро. Когато към нея се добавят разходите за допълнителен алкохол, празнична торта и евентуално музикално озвучаване, крайната сума лесно прехвърля 5 000 евро.

Кувертите за официалната вечер се оказват само върхът на айсберга, превръщайки бала през този сезон в събитие, което изисква от семействата финансови средства, напълно сравними с бюджетите на големи лични тържества, пише businessnovinite.bg.