Само за официален тоалет разходите започват от около 300 евро и могат да достигнат няколко хиляди евро при избор на дизайнерска рокля.

"Лично моят тоалет ще бъде ушит от местен дизайнер. Ориентировъчно ще струва между 2000 и 3000 лв.“, споделя абитуриентката Мария Динкова. Тя посочва, че няма да ходи на пробни грим и прическа не по финансови причини, а защото има други приоритети.

По думите ѝ най-голямото перо в подготовката ѝ ще бъдат аксесоарите:

"Ще наблегна повече на обувки, бижута и чанта. Със сигурност ще излезе над 10 хиляди“, казва тя, уточнявайки, че сумата е в лева.

Фризьори и гримьори в Благоевград отчитат поскъпване на продуктите, но се стремят да задържат цените на услугите си възможно най-стабилни.

"При моите абитуриенти ще запазя миналогодишните цени. Те варират от 40 до 80, до 100 евро, в зависимост от сложността и гъстотата на косата“, обяснява Александър Филипов, фризьор-стилист.

Гримьорът Памела допълва:

"Промяната идва основно от по-високите цени на продуктите. Услугата варира между 45 и максимум около 50 евро.“

Семейството на Мария не планира голямо празненство, като лимитът за подготовката е около 5000 евро. Според нея средствата могат да бъдат използвани по-разумно:

"По-добре тези пари да се инвестират в самия бъдещ студент – като първа стъпка към новия, истински живот“, споделя тя.

За разлика от нея, много абитуриенти организират мащабни тържества с десетки гости, което допълнително увеличава разходите. При средна цена на куверт около 50 евро и средно 70 гости, само за празненството родителите заплащат приблизително още 3500 евро.