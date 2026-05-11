Свлачищните процеси и компрометираните откоси по българските пътища не са внезапни природни бедствия, а следствие от дългогодишно неглижиране на пътната инфраструктура. Експертът по пътища и пътни инциденти Диана Русинова подчертава в личния си профил във Facebook, че липсата на превенция превръща тези процеси в директна заплаха за живота и здравето на пътуващите.

Мнението на специалиста

Според експертния анализ на Русинова обществото обикновено забелязва проблема едва при разрушени подпорни стени или затворени пътища, информира Plovdiv24.bg. Истинските причини обаче се коренят в игнорирането на ясни предупредителни знаци като ерозия, деформации по съоръженията и нарушено отводняване, които се натрупват с години.

Основните причини за свлачищата

Критичните участъци, при които земна маса или скални късове достигат пътното платно, са резултат от няколко ключови дефицита в поддръжката:

- Непочистена растителност около пътя;

- Липса на поддръжка на дренажните системи;

- Неправилно укрепване на откосите;

- Отсъствие на системен мониторинг и геотехнически обследвания.

Диана Русинова обръща внимание, че превантивните дейности и навременните ремонти струват многократно по-малко от аварийните възстановявания или цената на един човешки живот. Безопасната инфраструктура изисква постоянна грижа за детайли като работещото отводняване и укрепителните системи, а не само полагането на нов асфалт.

Държавна намеса

Липсата на държавна стратегия за превенция води до публични и изключително скъпи последствия, които биха могли да бъдат избегнати чрез професионално управление на пътния риск.