Медът остава една от най-предпочитаните натурални храни и в България. Той се консумира редовно от голяма част от домакинствата, като основните мотиви са вкусът и възприеманите здравословни ползи.

Потребителските нагласи показват, че медът често се използва не само като подсладител, но и като средство при настинки, болки в гърлото и общо укрепване на организма. Значителна част от хората го свързват с естествен имунитет и профилактика.

Годишната консумация у нас се оценява на стабилно ниво, като България традиционно е и сред страните с развито пчеларство и производство на мед.

Въпреки широката употреба, много потребители не могат ясно да посочат произхода на меда, който купуват. Основната причина е практиката за смесване на различни видове мед от различни държави.

За да отговорят на търсенето в търговските вериги, някои опаковчици смесват мед от различни страни – например Украйна, Аржентина или държави от ЕС. Върху етикетите често се изписва общо обозначение като "смес от ЕС“ или "смес извън ЕС“, което не дава конкретна информация на потребителя.

Според представители на пчеларския сектор това създава сериозен проблем с прозрачността на пазара и затруднява избора на качествен продукт.

Скоро европейска директива ще въведе задължението за посочване на произхода на смесения мед върху етикета. Въпреки това бурканите с мед, на които е посочен само произходът "ЕС"/"извън ЕС", все още ще могат да се продават.

Очаква се новите правила да повишат прозрачността и доверието на потребителите, като ограничат практиката за общи и неясни обозначения върху етикетите.

Пчелите играят решаваща роля не само в производството на мед, но и в опрашването на растенията и поддържането на биоразнообразието. Без тях селското стопанство и екосистемите биха били сериозно засегнати.

Затова на 20 май се отбелязва Световният ден на пчелите инициатива, насочена към повишаване на обществената осведоменост за значението на опрашващите насекоми и заплахите, пред които са изправени.

Макар медът да остава символ на натурално и здравословно хранене, въпросите около неговия произход и етикетиране стават все по-важни. Очакваните регулаторни промени целят по-голяма прозрачност и по-информиран избор за потребителите в България.