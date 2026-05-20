Изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия (б.р. - влизат големите вериги като Кауфланд, Лидл, Билла и др.) Николай Вълканов в предаването "Здравей, България“, заяви че една справедлива цена е пазарната такава. Той коментира предложените от правителството законодателни мерки, свързани с ценообразуването и надценките в търговията на дребно.

По думите му част от текстовете в законопроектите пораждат притеснения както за търговците, така и за доставчиците и потребителите.

Вчера е проведена среща между представители на правителството и търговските вериги, на която е обсъдено принципното съгласие за продължаване на диалога. По-детайлната позиция на бизнеса тепърва ще бъде оформена по отношение на законопроектите, предложени от "Прогресивна България“, които вече са приети на първо четене.

Вълканов посочва, че според него на българския пазар има достатъчно конкуренция както по отношение на цените, така и на надценките. Той се позова и на позиция на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), според която не съществува съвместно господстващо положение на пазара.

Представителят на търговците коментира, че единични примери с надценки от 90% не могат да бъдат използвани като основание за общи изводи за пазара.

Силата на конкуренцията е в това, че търговец, който не предлага атрактивни цени, губи клиенти посочва Николай Вълканов пред NOVA

Той допълва, че различните стоки имат различен стокооборот и маржове, което прави сравненията между отделни продукти некоректни.

Вълканов изразява резерви към идеята да се въведе ограничение, според което разликата в надценките за сходни продукти да не надвишава 10%.

По негови думи подобна мярка би могла да доведе до изкривяване на пазара, тъй като различните продукти в една категория имат различна себестойност, търсене и потребителско възприятие. Той предупреди, че това може да накара търговците да премахнат артикули с нисък марж, което би ограничило избора на потребителите.

Основен акцент в позицията на търговците е критиката към идеята за административно определяне на "справедлива цена“.

"Справедливата цена в крайна сметка е пазарната“, подчерта Вълканов, като поставя въпроса кой би могъл обективно да я определя. По думите му подобна регулация може да доведе до изкуствено изравняване на цените и нарушаване на конкуренцията.

Според Сдружението за модерна търговия българското законодателство вече е хармонизирано с европейските правила, а пазарът функционира при достатъчно висока конкуренция. Въпреки това бизнесът остава критичен към част от новите предложения, като предупреждава, че те могат да имат негативен ефект както върху търговците, така и върху потребителите.