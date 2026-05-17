Брокерът на недвижими имоти Красимир Попов подчертава, че в основата на успешната работа в бранша стоят комуникационните умения, добрата презентация и търговските качества. Най-ключовото обаче, по думите му, остава способността да се изслушва клиентът.

Преди да започнем да изтъкваме позитивите, трябва да знаем каква е ценностната система на клиентите, какво реално търсят и какво искат. посочва пред Bulgaria On Air брокерът на имоти Попов

Според него ефективният процес започва с въпроси и внимателно слушане, за да се разбере върху кои характеристики на имота да се акцентира.

Попов отбелязва, че няма универсален модел за поведение при оглед на имот, но се наблюдават ясни тенденции. При ремонтирани жилища първото впечатление най-често идва от банята и тоалетната, тъй като те са сред най-скъпите помещения за обновяване. Веднага след това вниманието на купувачите се насочва към кухнята.

Различен подход имат инвеститорите, които основно се интересуват от потенциалната доходност на имота. От друга страна, купувачите за лично ползване се фокусират върху това как биха живели в съответното жилище.

Брокерът допълва, че краткото времетраене на огледа не е задължително признак за липса на интерес.

Според Попов всяка сделка с недвижим имот представлява баланс между предимства и недостатъци, като ролята на брокера е да подпомогне клиента да вземе информирано решение.

"Везната“ при избора се формира според индивидуалните приоритети на купувача

Брокерът определя три ключови компонента на всяка сделка с недвижим имот – юридически, финансов и технически.

Юридическата страна обикновено се поема от адвокати, докато финансовият аспект включва оценка дали за същата сума може да се намери по-добра алтернатива. Техническата част обхваща организацията на процеса – от огледите и подбора на имоти до цялостната координация между страните.

Красимир Попов има 11-годишен опит в сферата на недвижимите имоти. Преди това той се е занимавал с маркетинг и мениджмънт, опит, който, по негови думи, допринася за професионалната му работа като брокер.