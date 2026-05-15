Веселин Василев разказва за личния си опит след 15 години живот в Нидерландия и последвалото си завръщане в България, като прави сравнение между двете държави на база своите впечатления.

Пред БНР той обясни, че е заминал преди около 16 години с очакването, че ще намери по-уредена и стабилна държава, най-вече заради разочарование от политическата нестабилност в България. Според него тези очаквания до голяма степен са се оправдали, тъй като Нидерландия действително е добре организирана и институционално подредена страна.

В същото време обаче той споделя, че с времето е започнал да вижда и друга страна на тази "перфектност“ - според него идеята за напълно подредена държава понякога е донякъде илюзорна, защото всяка система е резултат от дълъг исторически процес на развитие и натрупване на управленски опит през векове. Той прави паралел между западноевропейските държави, които според него имат дълго и стабилно институционално развитие, и България, която определя като по-млада държава с около век и половина съвременна държавност и с историческо прекъсване на институционалната приемственост през османския период, което според него е повлияло на развитието ѝ.

В личен план той казва, че преди заминаването си не е имал сериозни финансови проблеми и е имал собствено жилище, но по-млад човек понякога взема решения, които по-късно преосмисля.

След дългия си престой в Нидерландия той има много познати, но споделя, че не е успял да създаде близки приятелства, тъй като според него местните хора рядко допускат чужденци до по-дълбоки лични отношения.

Той също така изразява мнение, че част от нидерландското общество има силно изразено чувство за културно превъзходство, като поставя западната цивилизация над останалите и понякога гледа с пренебрежение на източноевропейските страни, включително България. Според него много хора там не познават реално страната ни и не проявяват интерес към нея, като я възприемат като по-нисшестояща в европейски контекст.