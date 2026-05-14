В публикация във Facebook журналистката Калинa Влайкова разказва, че от години води подробно лично счетоводство на разходите си - по категории като храна, режийни, транспорт, козметика и други. Поводът да направи анализ е засиленото публично говорене за "галопиращи“ и "космически“ цени, което я кара да провери какво реално се случва в собственото ѝ ежедневие.

След сравнение между първите четири месеца на тази и миналата година тя установява, че разходите ѝ за храна са се увеличили с около 8%, което според нея съвпада приблизително с официалната инфлация на НСИ. В същото време разходите за режийни дори са намалели с 16%, вероятно заради по-късния старт на отоплителния сезон.

Въпреки това личните ѝ данни не показват сериозно отклонение от официалните статистики за инфлацията.

Честно казано резултатът от съпоставката ме изненада – очаквах драстично по-голяма разлика, защото съм с усещане за драстично по-голямо поскъпване.

Тя отбелязва, че има отделни стоки и услуги с чувствително поскъпване и че при някои сектори може да се подозира спекула, но според нея не съществува масово "космическо“ увеличение на цените, още по-малко свързано с еврото.

В края на публикацията тя призовава институциите да се фокусират върху контрола на нелоялните практики и защитата на уязвимите групи, вместо да създават допълнително напрежение.

Но не, поне засега, няма двойно, тройно, петорно, десеторно, космическо, галопиращо и не знам какво още вдигане на цените за това, с което оцеляваме.

Позиция на правителството

Министерството на икономиката съобщи днес на брифинг, че някои търговски обекти в България поставят надценки на хранителни продукти между 65 и 95 процента, което значително надвишава нормалната печалба в сектора от 20 до 35 процента. Според министъра на икономиката Александър Пулев това показва сериозни проблеми при определянето на цените за потребителите.

В отговор правителството подготвя нови мерки за контрол на пазара. Ще бъде създадено специално звено с участието на различни контролни и регулаторни институции, което ще координира проверките и ще изисква ежеседмични отчети.

Към него ще работи и център, който всяка седмица ще изчислява "справедливите цени“ на стоките по методика, съобразена с европейските и международните стандарти. Въпреки това властите подчертават, че свободният пазар и конкуренцията няма да бъдат ограничавани.

По време на брифинга Александър Пулев заяви, че действията не са насочени срещу търговските вериги, а срещу нелоялните практики. В срещата участва и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

Освен засилен контрол върху цените, държавата планира и подкрепа за бизнеса чрез финансови инструменти, разработени с Българската банка за развитие и Българската агенция за експортно застраховане. Те ще предлагат субсидирани кредити, гаранции и застраховки за земеделските производители.

Основната цел на мерките е повече прозрачност, защита на българските производители и по-добър достъп на родните стоки до търговските вериги. През следващата седмица законодателните промени ще бъдат обсъдени с представители на бизнеса и браншовите организации.